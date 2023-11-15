Григоренко: «Проходных матчей в КХЛ больше нет»
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко объяснил, почему в прошлые два сезона к середине ноября команда находилась в таблице Западной конференции выше 6-го места.
«Команды подравнялись в лиге. Все хорошо играют, настраиваются. Проходных матчей в КХЛ больше нет. Поэтому где-то очень много мелочей сказывается на игре и результатах. Где-то в обороне плохо сыграли, где-то не забили, где-то в меньшинстве плохо сыграли, где-то в большинстве. Очень мало в сезоне провели игр, где получилось полностью отыграть 60 минут. И отыграть их хорошо во всех аспектах. Постоянно что-то где-то выпадает. Я думаю, из-за этого проблемы. Нужно все подтянуть, в кучу собрать. И тогда все нормально будет», — цитируют «Известия» Григоренко.
ЦСКА в этом сезоне набрал 32 очка в 29 матчах и идет на 6-м месте в Западной конференции.
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|18
|12
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|37
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|30
|16
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|Сибирь
|30
|14
|16
|31
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|29
|12
|17
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|10
|Нефтехимик
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|31
|21
|10
|45
|2
|Динамо М
|30
|21
|9
|45
|3
|Локомотив
|29
|18
|11
|38
|4
|Торпедо
|31
|18
|13
|38
|5
|СКА
|29
|16
|13
|32
|6
|ЦСКА
|29
|15
|14
|32
|7
|Динамо Мн
|29
|14
|15
|32
|8
|Северсталь
|29
|13
|16
|31
|9
|Сочи
|31
|12
|19
|26
|10
|Куньлунь РС
|34
|10
|24
|25
|11
|Витязь
|31
|10
|21
|24
|15.11
|19:30
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ЦСКА – Амур
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