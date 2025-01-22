Григоренко назвал победу над «Локомотивом» большим шагом вперед для СКА

Нападающий СКА Михаил Григоренко прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Было время подготовиться, хорошо тренировались, качественно. Набрались сил, эмоций, отточили некоторые моменты... «Мозговой штурм», я бы сказал, он всегда идет. Всегда все пытаются улучшить игру, поэтому хорошо подготовились.

Да, результаты были плохие, но игра-то в принципе была. Есть тот фундамент, за который можно зацепиться. Сегодня получилось построже в обороне сыграть. Здорово бригады меньшинства и большинства сыграли, наш вратарь Егор Заврагин. Все бились, сражались. Я думаю, все очень довольны таким результатом. Сегодня реально была команда все 60 минут. Все бились друг за друга, каждый положил что-то в победную копилочку. Очень большой шаг вперед сделали», — сказал Григоренко «ВсеПроСпорт».

СКА занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 57 очков в 46 играх.