Сегодня, 12:00

Григоренко: «Для меня ЦСКА — более интересный соперник, чем СКА»

Новичок «Трактора» Михаил Григоренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об адаптации в команде и работе с Бенуа Гру.

— Расскажите, как проходит ваша адаптация в «Тракторе». Влились в коллектив?

— Да, адаптация проходит достаточно успешно. Немного травма подкосила. Отличный коллектив, шикарный город, мне очень нравится

— Вы впервые за долгое время поменяли номер. Почему так решили?

— 25-й номер занят Владимиром Жарковым, поэтому пришлось искать новый номер. Так выбор пал на номер 94. Это год моего рождения.

— Какую роль для вас определил Бенуа Гру в команде?

— Нет такого, что у кого-то определенная роль. Сейчас так получается, что больше играю в большинстве. Пытаюсь использовать свой бросок. В принципе, тренерский штаб старается использовать сильные качества каждого игрока.

— У вас большой опыт игры за океаном и взаимодействия с североамериканскими тренерами. Как вам работа с Бенуа Гру?

— Да, очень комфортно, мне нравится. Я думаю, самый большой нюанс для некоторых игроков — это языковой барьер. Так как я долгое время играл в Америке, жена у меня североамериканка, поэтому я постоянно разговариваю на английском языке, и этого барьера нет. Возможно, поэтому для меня адаптация проходит гораздо легче.

— Как вам Челябинск после гламурной Москвы и культурного Санкт-Петербурга?

— На самом деле, я очень приятно удивлен. Во-первых, очень приятные и дружелюбные люди везде, на улицах узнают, желают удачи. Погода очень нравится, и город развивается, на улицах чисто, красиво, шикарная уральская природа.

— Успели за месяц ощутить, что в городе вся развлекательная программа заточена вокруг одного клуба?

— Да. Повторюсь, что люди узнают на улице, поэтому очень приятно находиться в Челябинске.

— Вы приезжали в Петербург, но не сыграли против СКА. Почему?

— У меня была травма.

— Было особое желание сыграть против бывшего клуба?

— Нет. Для меня ЦСКА — более интересный соперник, чем СКА. Я воспитанник московского клуба и отыграл за них шесть лет в КХЛ. В СКА я провел всего год и сейчас команда сильно изменилась.

— Пока были в Петербурге успели пообщаться с кем-то из бывших сокомандников?

— С Никитой Зайцевым.

— Сейчас сидите за результатами СКА?

— Ну, так, в таблицу посматриваю иногда, — сказал Григоренко.

После 12 матчей «Трактор» с 14 очками занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.

(Екатерина Смирнова)

