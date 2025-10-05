Григоренко: «Для меня ЦСКА — более интересный соперник, чем СКА»
Новичок «Трактора» Михаил Григоренко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об адаптации в команде и работе с Бенуа Гру.
— Расскажите, как проходит ваша адаптация в «Тракторе». Влились в коллектив?
— Да, адаптация проходит достаточно успешно. Немного травма подкосила. Отличный коллектив, шикарный город, мне очень нравится
— Вы впервые за долгое время поменяли номер. Почему так решили?
— 25-й номер занят Владимиром Жарковым, поэтому пришлось искать новый номер. Так выбор пал на номер 94. Это год моего рождения.
— Какую роль для вас определил Бенуа Гру в команде?
— Нет такого, что у кого-то определенная роль. Сейчас так получается, что больше играю в большинстве. Пытаюсь использовать свой бросок. В принципе, тренерский штаб старается использовать сильные качества каждого игрока.
— У вас большой опыт игры за океаном и взаимодействия с североамериканскими тренерами. Как вам работа с Бенуа Гру?
— Да, очень комфортно, мне нравится. Я думаю, самый большой нюанс для некоторых игроков — это языковой барьер. Так как я долгое время играл в Америке, жена у меня североамериканка, поэтому я постоянно разговариваю на английском языке, и этого барьера нет. Возможно, поэтому для меня адаптация проходит гораздо легче.
— Как вам Челябинск после гламурной Москвы и культурного Санкт-Петербурга?
— На самом деле, я очень приятно удивлен. Во-первых, очень приятные и дружелюбные люди везде, на улицах узнают, желают удачи. Погода очень нравится, и город развивается, на улицах чисто, красиво, шикарная уральская природа.
— Успели за месяц ощутить, что в городе вся развлекательная программа заточена вокруг одного клуба?
— Да. Повторюсь, что люди узнают на улице, поэтому очень приятно находиться в Челябинске.
— Вы приезжали в Петербург, но не сыграли против СКА. Почему?
— У меня была травма.
— Было особое желание сыграть против бывшего клуба?
— Нет. Для меня ЦСКА — более интересный соперник, чем СКА. Я воспитанник московского клуба и отыграл за них шесть лет в КХЛ. В СКА я провел всего год и сейчас команда сильно изменилась.
— Пока были в Петербурге успели пообщаться с кем-то из бывших сокомандников?
— С Никитой Зайцевым.
— Сейчас сидите за результатами СКА?
— Ну, так, в таблицу посматриваю иногда, — сказал Григоренко.
После 12 матчей «Трактор» с 14 очками занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ.
(Екатерина Смирнова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|6
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|- : -
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|- : -
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -