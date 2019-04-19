Григоренко – лучший бомбардир плей-офф КХЛ

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим бомбардиром с 13 шайбами в плей-офф КХЛ. 24-летний россиянин принял участие в 19 матчах своей команды и набрал (13+8) очков.

Сегодня, 19 апреля, ЦСКА в четвертый раз победил "Авангард" и впервые выиграл Кубок Гагарина.

ЦСКА стал первым московским клубом с 2013 года, который завоевал главный трофей КХЛ.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей