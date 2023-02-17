Грицюк о победе над «Нефтехимиком»: «Авангард» подсел и по эмоциям, и по физике»
Форвард «Авангарда» Арсений Грицюк подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:1 ОТ).
«Мы провели серию из пяти матчей с сильными соперниками, сегодня был последний матч этой серии, и было видно, что мы подсели и по эмоциям, и по физике. Может, потеряли концентрацию в эпизоде с пропущенным голом, соперники там расчертили», — приводит слова Грицюка официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Авангард» с 79 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 68 очками — на восьмой строчке.
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