Грицюк принял квалификационное предложение СКА

Как стало известно «СЭ», нападающий Арсений Грицюк принял квалификационное предложение СКА.

Ранее «СЭ» сообщал, что 22-летний россиянин близок к тому, чтобы продолжить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

Грицюк — воспитанник «Авангарда», в сезоне-2022/23 он провел за омский клуб 77 матчей и набрал 44 (18+26) очка. Контракт хоккеиста с омским клубом действовал до 30 апреля 2023 года.