Грицюк помещен в список травмированных игроков СКА

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Форвард СКА Арсений Грицюк помещен в список травмированных, сообщается на сайте КХЛ.

23-летний россиянин получил повреждение в матче против «Салавата Юлаева» (3:2).

В текущем сезоне Грицюк провел 44 матча, в которых набрал 37 (16+21) очков.