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Грицюк подпишет новый двухлетний контракт с «Авангардом»

13:55
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Как стало известно «СЭ», нападающий Арсений Грицюк подпишет новый двухлетний контракт с «Авангардом».

Текущее соглашение 20-летнего форварда заканчивается 30 апреля 2021 года.

Грицюк в этом сезоне сыграл 13 матчей за «Ястребов» и набрал 2 (1+1) очка. Также на его счету 2 (1+1) очка в 12 матчах КХЛ и одна встреча в Кубке Гагарина.

(Алексей Шевченко)

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