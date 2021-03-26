Грицюк подпишет новый двухлетний контракт с «Авангардом»
13:55
Как стало известно «СЭ», нападающий Арсений Грицюк подпишет новый двухлетний контракт с «Авангардом».
Текущее соглашение 20-летнего форварда заканчивается 30 апреля 2021 года.
Грицюк в этом сезоне сыграл 13 матчей за «Ястребов» и набрал 2 (1+1) очка. Также на его счету 2 (1+1) очка в 12 матчах КХЛ и одна встреча в Кубке Гагарина.
(Алексей Шевченко)
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