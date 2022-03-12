Грицюк: «Несмотря на две победы «Ак Барса», у нас все было под контролем»
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (4-2).
«Несмотря на две победы «Ак Барса», у нас все было под контролем. Владели преимуществом в серии, были матчи в запасе, хотели закончить серию в свою пользу как можно скорее. Перед шестой игрой собрались с ребятами, поговорили, что надо заканчивать серию, нам уже нужно готовиться к следующей команде. Думаю, мы показали хороший хоккей, на скорости.
Для меня это первый плей-офф, новый опыт. Благодарен защитникам, что пластались за нас, где-то они поднаедались, нужно было попроще сыграть, особенно, во втором периоде, когда дальняя лавка. Мы держали игровой ритм, не видел, чтобы кто-то задыхался.
Что касается «Магнитки», обмен ударами — это все-таки не наш хоккей. Будем придерживаться своей игры, как они играют, нас не должно волновать. Надеюсь, если мы будем играть против них в давление, у нас будет больше шансов», — приводит слова Грицюка сайт КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|12.03
|16:00
|
Северсталь – Динамо М
|3 : 2
|12.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0