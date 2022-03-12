Грицюк: «Несмотря на две победы «Ак Барса», у нас все было под контролем»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (4-2).

«Несмотря на две победы «Ак Барса», у нас все было под контролем. Владели преимуществом в серии, были матчи в запасе, хотели закончить серию в свою пользу как можно скорее. Перед шестой игрой собрались с ребятами, поговорили, что надо заканчивать серию, нам уже нужно готовиться к следующей команде. Думаю, мы показали хороший хоккей, на скорости.

Для меня это первый плей-офф, новый опыт. Благодарен защитникам, что пластались за нас, где-то они поднаедались, нужно было попроще сыграть, особенно, во втором периоде, когда дальняя лавка. Мы держали игровой ритм, не видел, чтобы кто-то задыхался.

Что касается «Магнитки», обмен ударами — это все-таки не наш хоккей. Будем придерживаться своей игры, как они играют, нас не должно волновать. Надеюсь, если мы будем играть против них в давление, у нас будет больше шансов», — приводит слова Грицюка сайт КХЛ.