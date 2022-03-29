Грицюк: «Не испытываю никакого давления от тренерского штаба «Авангарда» и ребят»

Форвард «Авангарда» Арсений Грицюк поделился ожиданиями от седьмого матча второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга».

«Ни разу не играл седьмой матч. Со шведами в полуфинале Олимпиады было волнение, но почему мы должны сейчас мандражировать? Я не испытываю никакого давления от тренерского штаба, ребят. Мы выходим, получаем удовольствие от игры, и когда я нервничаю, то меня, наоборот, из-за этого начинает трясти», — приводит слова Грицюка ТАСС.

Седьмой матч серии «Авангард» — «Металлург» пройдет 30 марта в Магнитогорске.