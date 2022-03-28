Грицюк: «Каждый из ребят кайфует от того, что он делает»
Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк поделился ожиданиями от шестого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ «Металлургом».
«Команда готова, все понимаем, что нам сегодня нужно будет сделать, чтобы победить. Это уже зависит от того, как каждый игрок выложится на площадке. От самоотдачи каждого из нас, конечно, будет многое зависеть, от поддержки болельщиков. Надеемся, сегодня будет громко на трибунах.
Главный тренер говорит, мы должны наслаждаться этим моментом. Я думаю, каждый из ребят играет, каждый кайфует от того, что он делает. Просто, может быть, где-то не идет, где-то надо похитрее сыграть. Не просто прямолинейно, а где-то больше на себя взять. Конечно, есть риск, что может не получиться, но кто не рискует, тот не выигрывает кубки, мне кажется», — сказал Грицюк в интервью пресс-службе «Авангарда» на официальном YouTube-канале команды.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|28.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|- : -