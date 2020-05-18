Грецкий рассказал, что сказал бы при встречи Гретцки

Нападающий «Динамо» из Минска Вячеслав Грецкий рассказал, как повел бы себя при встрече с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки.

— Как фамилия повлияла на то, что ты начал играть в хоккей?

— Не было такого. Лишь раз было, когда в самом начале карьеры тренер собрал детей. Вратаря в команде тогда не было, тренер спросил, кто хочет встать в ворота. Я вызвался, пришел домой, папе рассказал, а он такой: «Какие ворота? У тебя фамилия Грецкий, ты должен забивать голы!»

— Если бы ты в жизни все-таки встретил Уэйна и вам бы довелось поговорить, что бы ты ему сказал?

— Я бы сначала растерялся, наверное. Сложно даже сейчас найти эти вопросы в голове. Но их было бы много.

— Ты мог бы сказать: «Уэйн, благодаря вам я нападающий, а не вратарь!»

— Точно, вот за это нужно поблагодарить. Хотя изначально я планировался как защитник.