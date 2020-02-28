Гребенщиков, Йордан и Красиков стали лучшими игроками последней недели регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков заключительной игровой недели регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Алексей Красиков из «Сибири». Он выиграл два матча на неделе, отражая 94,44 процента бросков при коэффициенте надежности 1,5.

Лучшим защитником выбран Михал Йордан, представляющий «Амур». Он забил по голу в каждом из двух матчей недели.

Лучшим нападающим признан Святослав Гребенщиков из «Витязя», в двух матчах недели забросивший три шайбы.

Лучшим новичком выбран нападающий «Локомотива» Александр Дарьин, в двух гостевых матчах недели набравший 2 (1+1) очка.