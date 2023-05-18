Гребенкин признан лучшим новичком сезона КХЛ

Нападающий «Амура» Никита Гребенкин признан лучшим новичком КХЛ в сезоне-2022/23.

В прошедшем сезоне 20-летний Гребенкин провел 53 матча и набрал 26 (9+17) очков. Он начал сезон в составе «Металлурга», но затем был отдан в аренду в «Амур».

На приз также претендовали защитник «Торпедо» Богдан Конюшков и нападающий «Локомотива» Степан Никулин.

Хоккеист получил приз имени Алексея Черепанова на церемонии закрытия сезона КХЛ.