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Граовац рассказал, почему решил перейти в минское «Динамо»

17:15
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Канадский нападающий Тайлер Граовац рассказал, почему решил продолжить карьеру в минском «Динамо».

«Я играл в Северной Америке в НХЛ и АХЛ больше восьми лет. Я всегда хотел попробовать свои силы в Европе. Прошлый сезон в НХЛ получился сложным из-за пандемии нового коронавируса. В отпуске после предложения от минского «Динамо» я понял, что сейчас подходящее время для перемен. Для меня это новый вызов. К тому же «зубров» тренирует канадец Крэйг Вудкрофт. Это дополнительный плюс.

Я много общался с Крэйгом перед подписанием контракта, он рассказывал о команде и задачах. И разговоры с ним сыграли большую роль, потому что у меня было еще несколько предложений от других клубов. Вудкрофт убедил меня, и я решил перейти в «Динамо». Также наслышан, что в Минске новая арена. Шейн Принс, Зак Митчелл, Райан Спунер, Бреннан Менелл рассказывали мне много хорошего о городе, о сезонах в составе «зубров». Поэтому они тоже помогли принять решение о переходе в «Динамо», — цитирует Граоваца официальный сайт клуба.

28-летний хоккеист имеет опыт выступления в сильнейшей лиге мира за «Миннесоту», «Вашингтон» и «Ванкувер». Всего на его счету 84 игры и 15 (12+3) очков.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/intervyu/tayler-graovats-spuner-prins-mitchell-rasskazyvali-o-minske-i-dinamo-mnogo-khoroshego/

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Александр Кравченко все материалы автора

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