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Сегодня, 14:00

Граовац подписал новый контракт с «Куньлунем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Куньлуня» Тайлер Граовац подписал новый контракт с клубом.

Об этом сообщила пресс-служба «Куньлуня». Новое соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на один год.

«Куньлунь» обменял Граоваца из «Адмирала» в ноябре прошлого года. В сезоне-2023/24 форвард провел за китайскую команду 30 матчей и набрал 15 (7+8) очков.

Источник: ХК «Куньлунь»
Тайлер Граовац
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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