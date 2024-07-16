Граовац подписал новый контракт с «Куньлунем»

Нападающий «Куньлуня» Тайлер Граовац подписал новый контракт с клубом.

Об этом сообщила пресс-служба «Куньлуня». Новое соглашение с 31-летним канадцем рассчитано на один год.

«Куньлунь» обменял Граоваца из «Адмирала» в ноябре прошлого года. В сезоне-2023/24 форвард провел за китайскую команду 30 матчей и набрал 15 (7+8) очков.