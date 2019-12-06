Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни выведен из списка травмированных. Игрок полностью восстановился от повреждения и, возможно, примет участие в ближайшем матче против «Северстали», сообщает официальный сайт минчан.

А вот защитник Роман Достанко, наоборот, был введен в список травмированных. В нынешнем сезоне он провел за «Динамо» 7 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

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