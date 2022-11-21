Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:18

Грант перейдет из СКА в «Барыс»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Канадский защитник Алекс Грант, внесенный СКА в список отказов, продолжит карьеру в «Барысе».

Помимо СКА, Грант в течение четырех сезонов выступал в КХЛ за «Йокерит» с 2018 по 2022 годы.

В 16 матчах нынешнего сезона 33-летний канадец набрал 6 (1+5) очков.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
1
0
Читайте также
Иллюзорные рекорды. Зачем странным судейством мешать развиваться нашим фигуристам?
Лучше только Овечкин? Малкин отметил юбилей
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что происходит с дорогами в Севастополе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Салават Юлаев» проиграл пятый матч подряд, уступив «Барысу»

Гол Шабанова принес «Трактору» победу над «Амуром»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 32 14 18 35
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сибирь 35 20 15 43
4 Адмирал 33 19 14 42
5 Сал. Юлаев 32 17 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Трактор 34 14 20 32
8 Ак Барс 32 13 19 32
9 Барыс 33 14 19 30
10 Амур 31 12 19 29
11 Нефтехимик 31 13 18 27
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 15:30
Сибирь – Ак Барс
 4 : 2
21.11 16:30
Барыс – Сал. Юлаев
 4 : 1
21.11 17:00
Трактор – Амур
 3 : 2
21.11 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости