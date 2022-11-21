Грант перейдет из СКА в «Барыс»

Канадский защитник Алекс Грант, внесенный СКА в список отказов, продолжит карьеру в «Барысе».

Помимо СКА, Грант в течение четырех сезонов выступал в КХЛ за «Йокерит» с 2018 по 2022 годы.

В 16 матчах нынешнего сезона 33-летний канадец набрал 6 (1+5) очков.