Форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1), где он оформил дубль.

«Хорошая игра, всегда здорово обыграть «Сибирь» в гостях. Мои голы? Хартикайнен? отлично отдает передачи, он всегда играет с поднятой головой, всегда видит открытого игрока. В прошлом матче с «Автомобилистом» мы отдали инициативу в конце, а теперь смогли сыграть ровно все 60 минут», — приводит слова Гранлунда официальный сайт КХЛ.

«Салават» с 49 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сибирь» с 38 очками — на девятой строчке.