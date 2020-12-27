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Гранлунд — о дубле в ворота «Сибири»: «Хартикайнен отлично отдает передачи, он всегда играет с поднятой головой»

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Форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1), где он оформил дубль.

«Хорошая игра, всегда здорово обыграть «Сибирь» в гостях. Мои голы? Хартикайнен? отлично отдает передачи, он всегда играет с поднятой головой, всегда видит открытого игрока. В прошлом матче с «Автомобилистом» мы отдали инициативу в конце, а теперь смогли сыграть ровно все 60 минут», — приводит слова Гранлунда официальный сайт КХЛ.

«Салават» с 49 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сибирь» с 38 очками — на девятой строчке.

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