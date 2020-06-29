Гранлунд договорился о контракте с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий Маркус Гранлунд подписал двухлетний контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает «ГорОбзор.Ру». Зарплата хоккеиста за один год составит 70 миллионов рублей с учетом бонусов.

В этом регулярном чемпионате НХЛ 27-летний Гранлунд провел 34 матча за «Эдмонтон», записав на свой счет 4 (3+1) очка при показателе полезности «минус 1» и 14 минутах штрафного времени.

Также Гранлунд защищал цвета «Ванкувера» и «Калгари». Всего хоккеист сыграл в НХЛ 335 матчей, в которых набрал 101 (58+43) очко.