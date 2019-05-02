Нападающий Евгений Грачев подписал двухлетнее соглашение с "Авангардом", сообщает пресс-служба омского клуба.

– Мы продолжаем укреплять линию нападения габаритными игроками, – заявил официальному сайту клуба президент "Авангарда" Максим Сушинский. – Грачев отлично подходит на место крайнего или центрального нападающего в третьем или четвертом звене, он может продавить защитников на скорости и побороться на пятаке. Опыт выступления в североамериканских лигах ускорит его адаптацию к требованиям нашего тренерского штаба.

В сезоне КХЛ 2018-19 Грачев сыграл 48 матчей за "Автомобилист" и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности "+9".

В НХЛ 29-летний форвард выступал за "Сент-Луис" и "Рейнджерс". На его счету 34 матча, 1 гол и 3 результативные передачи.