Грабовский ушел с матча с «Куньлунем» ради игры в хоккей с Лукашенко

В матче регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Куньлунем» (1:5) случился курьезный случай. Тренер белорусской команды Михаил Грабовский ушел со встречи после второго периода и отправился на «Чижовка-Арену» играть в хоккей с президентом страны Александром Лукашенко в финале Рождественского турнира, сообщает Tribuna.com.

Белоруссия одержала победу над Россией со счетом 4:1, Грабовский забросил одну из шайб и был признан лучшим нападающим. Лукашенко и его младший сын Николай очков не набрали.

«Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.