Исполняющий обязанности главного тренера минского «Динамо» Михаил Грабовский прокомментировал победу над «Амуром» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Победный матч, оценка игры положительная. Не сказать, что мы провели нашу лучшую игру в сезоне, но мы поддержали скорости матча с «Сибирью». Ребята отдохнули, хорошо двигались. Немного непривычно было играть на такой площадке, но физические возможности помогли. Шейн Принс хочет забить, он делает для этого даже больше, чем может. Пожелаем ему побольше чистых голов», — цитирует Грабовского официальный сайт лиги.

После этой победы минчане поднялись на четвертое место на «Западе» с 28 очками в активе, у хабаровчан — 20 очков и 10-е место на «Востоке».