«Готовы?» «Трактор» намекнул на нового главного тренера

«Трактор» опубликовал в Twitter видеоролик, в котором анонсировал назначение нового главного тренера. Однако личность специалиста пока не раскрывается.

Велика вероятность, что новым тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятулин.

Гатиятулин последние два сезона работал в тренерском штабе СКА и сборной России. На чемпионате мира 2019 года национальная команда стала бронзовым призером. В сезоне-2018/19 СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Ранее Гатиятулин уже возглавлял «Трактор», в сезоне-2017/18 он привел челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.