Главный тренер СКА Алексей Кудашов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (6:0).

— Несмотря на счет, два периода игра могла качнуться в любую сторону, — цитирует тренера официальный сайт СКА. — «Адмирал» играл хорошо: надежно оборонялся, остро контратаковал, создавал моменты. В третьем периоде мы добавили, создали хорошие моменты и забили голы. Игра получилась непростой, но довольны победой. Все справились.

— Во втором периоде не все получалось. С чем это связано?

— Как обычно, комплекс причин. Плохое движение, в первую очередь. Чтобы преодолевать такую оборону, нужно двигаться, кататься. Этого не хватало.

— Кагарлицкого есть шанс увидеть?

— Шанс есть.

— Пять последних матчей СКА выиграл с разницей в одну шайбу. Крупный счет придаст уверенности перед плей-офф?

— Знаете, на это мы точно не смотрим. Иногда тяжелая победа в одну шайбу придает больше уверенности, чем крупный выигрыш. Идем от игры к игре. Каждый матч — отдельный вызов, отдельная подготовка к плей-офф.

— Какие моменты отрабатываете перед стартом Кубка Гагарина?

— Ничего нового не скажу. Плей-офф — это игра и в обороне, и в атаке. Правильные действия, исключение риска, контратак. Очень много нюансов, на которых мы делаем акцент и следим за выполнением.

— Аскаров был заявлен бэкапом. Ждать ли сюрпризов в четверг?

— Мы готовим всех игроков к плей-офф.