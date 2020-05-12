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Готовец стал игроком «Авангарда»

14:07
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«Авангард» заключил контракт сроком на один год с 28-летним белорусским защитником Кириллом Готовцом, сообщает официальный сайт омичей.

В прошедшем сезоне Готовец выступал за минское «Динамо», в составе которого провел 61 матч и набрал 9 (1+8) очков.

Всего в КХЛ он сыграл 134 матча, забросил две шайбы, отдал 16 результативных передач. Готовец — участник четырех чемпионатов мира в составе сборной Белоруссии — 20 матчей, 4 (1+3) очка.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38829/

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