Готовец стал игроком «Авангарда»

«Авангард» заключил контракт сроком на один год с 28-летним белорусским защитником Кириллом Готовцом, сообщает официальный сайт омичей.

В прошедшем сезоне Готовец выступал за минское «Динамо», в составе которого провел 61 матч и набрал 9 (1+8) очков.

Всего в КХЛ он сыграл 134 матча, забросил две шайбы, отдал 16 результативных передач. Готовец — участник четырех чемпионатов мира в составе сборной Белоруссии — 20 матчей, 4 (1+3) очка.