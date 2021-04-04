Готовец: «Казань выйдет еще более заряженной, потому что они будут пытаться реабилитироваться»

Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец прокомментировал победу в первом матче финала Восточной конференции Кубка Гагарина над «Ак Барсом» (3:1, 1-0 в серии).

— В таких играх, с такими соперниками, как «Ак Барс» всегда, конечно, психологически легче забивать первыми. Потому что та команда больше начинает бежать вперед, больше раскрываться, из-за того, что им надо отыгрываться. У нас на каждую игру есть свой план действий, мы стараемся его придерживаться. Не важно, ведем мы в счете или проигрываем, всегда есть четкий план. Я бы не сказал, что мы играли по счету, мы просто придерживались своей структуры, своей системы игры, поэтому добились такого результата, — цитирует защитника Metaratings.

— Какие ожидания от второй игры в понедельник?

— Ожидание такие, что снова будет такая же агрессивная, быстрая жёсткая игра. Казань выйдет еще более заряженной, чем на первый матч, потому что они будут пытаться реабилитироваться перед своими болельщиками. Поэтому только такие ожидания, готовимся еще серьезнее, чем на первую игру и надеемся на победу.