«Господин Стеблин серьезно заработал на продаже игроков». Фетисов раскритиковал руководство ФХР нулевых

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» высказал свое отношение к бывшему главе ФХР Александру Стеблину.

— 12 лет назад вы стояли у истоков создания КХЛ. Что, на ваш взгляд, получилось сделать из тех задач и целей, которые тогда ставились, а что нет?

— Идея создания лиги родилась еще в 2003 году. Она называлась «Евроазиатская хоккейная лига». Я принес президенту буклет создания именно этого проекта. В конце 2003 года я привлек Дмитрия Чернышенко — одного из самых перспективных маркетологов того времени. Этот проект показался мне очень гармоничным продуктом, который мог бы конкурировать с НХЛ. И это заняло много времени.

Федерация хоккея сопротивлялась. Главной целью для них была продажа игроков. В то время господин Стеблин стал одним из самых крутых, заметных бизнесменов нашей страны и серьезно заработал на этом. В 2006 году, после того как мы уступили на Олимпиаде, которую мы могли и должны были выиграть, начался серьезный процесс создания лиги. К сожалению, Игорь Ларионов тогда отказался возглавить Федерацию и Евроазиатскую лигу, и мы немного запоздали — мне было не совсем до этого. Я тогда отвечал за весь российский спорт как руководитель. Мне нужно было поднимать базу, финансы и строить целевую программу, плюс бороться с допингом. Потом мы вступили в борьбу за право проведения Олимпийских игр — и я руководил этим процессом. Все сразу сделать было невозможно, поэтому мне и нужен был такой партнер, как Ларионов. (Алена Гребенькова)

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