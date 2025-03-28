Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Горшков о 7:0 с «Сибирью»: «Они не реализовали свои моменты, а «Салават» — да»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Салавата Юлаева» Артем Горшков подвел итоги первого матча серии плей-офф КХЛ с «Сибирью» (7:0).

— Эмоции только положительные, — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба. — Было немного волнение, но ничего, справились.

— На что обращал внимание тренерский штаб перед игрой?

— Говорили, что будет тяжелый матч. Много было моментов у «Сибири», хорошо Самонов подтащил.

— Крупный счет не отражает ход матча?

— У «Сибири» было довольно много моментов, но они не реализовали, а мы — да. Послезавтра будет тяжелая игра.

— Что случилось во втором периоде? Долго «Салават» не мог выйти из зоны?

— Где-то были потери в средней зоне, надо создавать глубину.

— Какая разница между матчами в регулярки и в плей-офф?

— Наверное, только по началу встречи ощущал, было предвкушение плей-офф. Потом уже понимаешь, что это обычный матч, надо играть.

— Когда вызвали в сезоне из «Тороса», предполагали, что сыграете в плей-офф?

— Предполагал, конечно. Это шанс, надо доказывать и цепляться.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу уфимцев. Вторая игра пройдет 29 марта и начнется в 14.30 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
Читайте также
Рублев проиграл пятый матч подряд. Уступил сопернику, который не побеждал с начала сентября
«И тогда Озеров воскликнул: «Такой хоккей нам не нужен!» Истории легенды нашего ТВ
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Популярное видео
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Форвард московского «Динамо» Сикьюра об атмосфере плей-офф КХЛ: «Мы играли дома и понимали, что будет громко»

«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 24 17 7 36
2 Нефтехимик 22 12 10 27
3 Барыс 21 12 9 25
4 Ак Барс 23 11 12 24
5 Амур 21 11 10 23
6 Автомобилист 21 10 11 22
7 Авангард 20 10 10 22
8 Салават Юлаев 22 10 12 21
9 Адмирал 21 9 12 21
10 Сибирь 23 8 15 19
11 Трактор 21 8 13 19
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 22 17 5 34
2 Локомотив 21 15 6 30
3 Торпедо НН 21 13 8 29
4 Спартак 22 12 10 28
5 Шанхай Дрэгонс 20 13 7 28
6 Северсталь 22 12 10 26
7 Динамо М 24 9 15 23
8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 20 10 10 21
10 Сочи 21 7 14 14
11 Лада 22 4 18 13
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 17:00 Металлург Мг – ЦСКА 3 : 7
3.11 19:30 Шанхай Дрэгонс – Северсталь - : -
3.11 19:30 Сочи – Нефтехимик - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости