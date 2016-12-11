21:52 11 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Горди Дуайер: "Большинство минского "Динамо" предопределило исход матча"

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Главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от минского "Динамо" (2:6) отметил, что на протяжении всей игры, кроме первого периода, соперник выглядел гораздо лучше. По словам специалиста, хозяевам также помогла уверенная игра в большинстве.

– В первую очередь, поздравляю Крэйга и его команду с победой, – приводит пресс-служба минского "Динамо" слова Дуайера. – В первом периоде мы играли хорошо. Атмосфера на арене была потрясающей, болельщики активно поддерживали команды, соперники провели отличный первый период. Во втором игровом отрезке мы потеряли нить игры, у нас многое не получалось. "Динамо" здорово этим воспользовалось. Если ты недостаточно силен индивидуально и в командной игре, то сильные стороны твоего соперника возьмут над тобой верх.

Мы слишком много раз позволяли сопернику играть в большинстве, минчане создавали слишком много моментов у наших ворот. Думаю, это было ключевым моментом встречи. Ты не можешь надеяться на победу, если большую часть второго и третьего периода проводишь в меньшинстве. На протяжении всей игры, кроме первого периода, где команды на равных соперничали друг с другом, динамовцы выглядели лучше нас. Они были быстрее и лучше, а их большинство было очень эффективным.

Дополнительная информация

http://hcdinamo.by/news/matchi/kreyg-vudkroft-1/

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