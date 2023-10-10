Гончарук призвал не держать зла на Петрова за его нецензурные слова о «Торпедо»
Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук рассказал о прогрессе команды по сравнению с минувшим сезоном.
«Ментально мы, конечно, выросли по сравнению с прошлым годом. Стали поопытнее. А по поводу слов Петрова — вот без шуток, я увидел это видео только, по-моему, когда домой приехал в апреле. Потому что все, что касается хоккея, я могу узнать в интернете, посмотрев видео: как там ребята сыграли, хайлайты, еще что-то. Ну а чтобы что-то читать — это я не любитель. Забивать лишний раз голову этим, зачем? У каждого свое мнение, Петрова скорее спровоцировали. Да и, может быть, на эмоциях сказал. Какого-то зла на него держать или как-то оскорблять не надо. Мы все играем в хоккей, делаем одно дело. Я, кстати, когда еще не играл в КХЛ, смотрел все на Кирилла, причем он тоже 27-й номер. Мне нравилась его игра, сейчас тоже. Бойцовское отношение к хоккею, как он выгрызает шайбу», — приводит слова Гончарука Metaratings.ru.
По итогам регулярного сезона-2022/23 нижегородский клуб стал четвертым на Западе. В плей-офф Кубка Гагарина команда дошла до второго раунда, обыграв московское «Динамо», а затем проиграв СКА в шести матчах.
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