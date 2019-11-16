Защитник «Спартака» Максим Гончаров дисквалифицирован на один матч по итогам матча против рижского «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Спартака» Максима Гончарова наказание по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

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