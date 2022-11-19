Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:16

Гончаренко посетил хоккейный матч «Автомобилист» — «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Виктор Гончаренко на хоккее.
Фото ФК «Урал».

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко посетил хоккейный матч «Автомобилист» — «Сочи».

Встреча регулярного чемпионата КХЛ, которая проходила в Екатеринбурге, закончилась разгромной победой «Авто» со счетом 8:2.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и с 46 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции.

ХК Автомобилист
ХК Сочи
Виктор Гончаренко
0
Читайте также
«Год лежал в больнице — думал, останусь инвалидом». Истории из жизни Леонида Слуцкого
Чемпионат мира-2022 по футболу: 10 потенциальных открытий
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Салавата Юлаева» Кулемин: «Надо возвращаться к тому, что мы делали до этого, что давало нам победы»

Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Надеюсь, такой неудачной домашней серии больше не будет»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 32 26 6 54
2 ЦСКА 30 20 10 45
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 31 18 13 42
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 33 14 19 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Сал. Юлаев 31 17 14 41
4 Сибирь 34 19 15 41
5 Адмирал 32 18 14 40
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 13:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 1 ОТ
19.11 14:00
Барыс – Амур
 1 : 3
19.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 1 : 2
19.11 14:30
Трактор – Металлург
 1 : 2 ОТ
19.11 15:00
Автомобилист – Сочи
 8 : 2
19.11 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
19.11 17:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
19.11 17:10
Динамо Мн – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости