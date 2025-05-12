Спортивный директор «Лады» Гомоляко: «Обязательная задача на следующий сезон — попасть в плей-офф»

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко рассказал о планах команды на следующий сезон.

«Обязательная задача на сезон — попасть в плей-офф. Это понятно. А дальше постараемся найти возможность пошуметь. Бывает, такое удается. Как было при мне в «Тракторе», когда клуб тоже располагал небольшим бюджетом. Мы собрали хорошую команду. И хотя меня уволили по ходу сезона, та команда через определенное время завоевала бронзовые медали в плей-офф — впервые за долгое время. Так что можно ставить минимальные планки, но почему еще и в плей-офф не погреметь, не пошуметь? Надеюсь, что наш тренерский штаб и я создадим команду, которая не будет безразлична. А будет биться в каждой игре, за клуб, за город. И тогда возможно многое», — цитируют Гомоляко «Известия».

В этом сезоне тольяттинская команда набрала 54 очка и завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в Восточной конференции. Таким образом, команда не сумела пройти в плей-офф.