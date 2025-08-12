Гомоляко высказался о влогах Алтыбармакяна

Новый спортивный директор тольяттинцев Сергей Гомоляко в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не видит смысла запрещать форварду Андрею Алтыбармакяну снимать видеоблоги.

— Алтыбармакяну можно будет снимать влоги?

— Можно, запретов на это нет. От спортивного директора его точно не будет. Он сейчас стал старше, хитрее. Пусть снимает это там, где можно, а не перед теми людьми, которым это не нравится. Это нужно. Сейчас такая жизнь — все всё снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому.