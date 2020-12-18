Гомоляко стал спортивным директором «Металлурга»

«Металлург» назначил на пост спортивного директора Сергея Гомоляко, сообщается на официальном сайте магнитогорской команды.

Специалист выступал в «Металлурге» с 1995 по 2000, 2002 по 2003 год. С октября 2011 года он был тренером команды, с 2012-го — стал помощником главного тренера, менеджером по селекции. С 2013-го по 2014 год был начальником клуба.

После 38 игр регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.