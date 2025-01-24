Гомоляко считает, что защитник «Металлурга» Орехов способен заиграть в НХЛ

Бывший спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко высказал мнение об игре защитника сборной Казахстана Валерия Орехова за российский клуб.

«Однозначно он один из лучших в КХЛ защитников после аренды в «Адмирале». У него хороший шанс заиграть в НХЛ, если дальше будет прогрессировать», — сказал Гомоляко корреспонденту Legalbet.kz Виталию Гетцу.

Орехов перешел в «Металлург» летом 2022 года, часть сезона-2022/23 он провел в аренде во владивостокском «Адмирале».

В сезоне-2024/2025 25-летний защитник в 46 матчах набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «+8».