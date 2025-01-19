Гомоляко назвал фаворита Кубка Гагарина

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Магнитку» фаворитом Кубка Гагарина.

— Были бы у вас лишние сто долларов, на кого поставили бы в Кубке Гагарина?

— На «Металлург». Причем в финале, скорее всего, вновь сойдется с «Локомотивом», который в нынешнем сезоне выглядит очень мощно. Об остальных этого не скажешь.

ЦСКА, «Трактор» и «Ак Барс» играют с перепадами. СКА многовато пропускает, сомневаюсь, что до финала дойдет. «Салават» держится исключительно на иностранцах. Если вдруг кто-то сломается, равноценной замены им нет.

«Магнитка» же спокойно играет в четыре звена. У команды огромный потенциал. Как раз к плей-офф должны прибавить Зернов, Юров и Михайлис.