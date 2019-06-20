Гомоляко назначен спортивным директором "Сочи"

Сергей Гомоляко занял пост спортивного директора "Сочи", сообщает официальный сайт клуба. Бывший форвард магнитогорского "Металлурга", "Салавата Юлаева" и ряда других российских клубов после завершения карьеры с 2006 по 2011 год работал на разных должностях в "Витязе", включая пост главного тренера с 2007 по 2008 год, затем входил в тренерский штаб "Автомобилиста" и "Металлурга", а также был вице-президентом "Трактора".

В сезоне-2018/19 Гомоляко работал заместителем главы скаутской службы сборных команд России и менеджером по селекции и развитию молодых игроков СКА.