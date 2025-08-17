Голышев впервые прокомментировал отстранение из-за положительной допинг-пробы

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев впервые отреагировал на свое отстранение из-за положительной допинг-пробы.

«Я всегда был за честный спорт и никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты, тем более все понимают, что в командном виде спорта это бесполезно. Принимал препараты только по медицинской необходимости. Последние месяцы живу как на пороховой бочке, и в ожидании решения этой ситуации.

На данный момент мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение (надеюсь) 30 дней мы узнаем ответ.

Я и мои представители верим и уверены в благоприятном исходе, так как скрывать нам нечего и мы предоставили все обоснования и заключения, почему так произошло.

Хочется поблагодарить все хоккейное сообщество за поддержку в это непростое для меня время. Так же выражаю благодарность всем неравнодушным людям. Вернусь сильнее и до встречи на льду! Всем добра», — написал Голышев в своем Telegram-канале.

23 апреля стало известно, что Голышев сдал положительный тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Как сообщал «СЭ», в пробе нападающего обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин. Хоккеисту может грозить дисквалификация на срок до четырех лет.

Голышев выступает за «Автомобилист» с 2012 года. В сезоне-2024/25 он набрал 36 (13+23) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в 7 играх плей-офф.