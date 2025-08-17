Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Допинг

17 августа, 19:57

Голышев впервые прокомментировал отстранение из-за положительной допинг-пробы

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев впервые отреагировал на свое отстранение из-за положительной допинг-пробы.

«Я всегда был за честный спорт и никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты, тем более все понимают, что в командном виде спорта это бесполезно. Принимал препараты только по медицинской необходимости. Последние месяцы живу как на пороховой бочке, и в ожидании решения этой ситуации.

На данный момент мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение (надеюсь) 30 дней мы узнаем ответ.

Я и мои представители верим и уверены в благоприятном исходе, так как скрывать нам нечего и мы предоставили все обоснования и заключения, почему так произошло.

Хочется поблагодарить все хоккейное сообщество за поддержку в это непростое для меня время. Так же выражаю благодарность всем неравнодушным людям. Вернусь сильнее и до встречи на льду! Всем добра», — написал Голышев в своем Telegram-канале.

23 апреля стало известно, что Голышев сдал положительный тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Как сообщал «СЭ», в пробе нападающего обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин. Хоккеисту может грозить дисквалификация на срок до четырех лет.

Голышев выступает за «Автомобилист» с 2012 года. В сезоне-2024/25 он набрал 36 (13+23) очков в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 2 (1+1) очка в 7 играх плей-офф.

Источник: Telegram-канал Анатолия Голышева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Анатолий Голышев
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Читайте также
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
Саночников Репилова и Перетягина арестовали за мошенничество на 11 млн рублей
В Воронежской области успешно подорвали боевые блоки от сбитых ракет
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Иванов

    А депутат Госдумы Светлана Журова вчера написала : «Россия очистилась от допинга»... кому верить ?

    18.08.2025

  • JohnnyD

    так что, он получается насморк просто лечил?..

    18.08.2025

  • Саша

    Псевдоэфедрин случайно не примешь. Псевдоэфедрин может вызывать нарушения сна и кошмары, особенно у детей младшего возраста, также применение псевдоэфедрина связывалось с редкими случаями возникновения визуальных галлюцинаций у детей. Псевдоэфедрин — альфа- и бета-адреномиметик, применяемый для лечения заложенности носа и придаточных пазух носа, а также аллергического ринита. Псевдоэфедрин структурно близок к эфедрину, но оказывает более слабое влияние на симпатическую нервную систему. Лекарства, содержащие псевдоэфедрин, доступны в разных странах ЕС под различными торговыми названиями, включая Actifed, Aerinaze, Aspirin Complex, Clarinase, Humex rhume и Nurofen Cold.

    17.08.2025

    • «Сибирь» обыграла «Динамо-Алтай» в товарищеском матче

    «Салават Юлаев» обменял права на Огирчука в «Ижсталь»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 30 23 7 48
    2 Ак Барс 29 18 11 38
    3 Авангард 27 17 10 37
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 30 15 15 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 28 12 16 28
    8 Барыс 29 11 18 27
    9 Адмирал 27 10 17 26
    10 Салават Юлаев 28 10 18 23
    11 Сибирь 29 9 20 21
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 30 19 11 41
    2 Динамо Мн 29 19 10 41
    3 Торпедо НН 31 19 12 41
    4 Северсталь 29 20 9 40
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 29 14 15 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 27 7 20 19
    Результаты / календарь
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    22.11 14:30 Металлург Мг – Адмирал 4 : 3 Б
    22.11 17:00 Сочи – Сибирь 1 : 2
    22.11 17:00 Локомотив – Амур 4 : 6
    22.11 17:10 Динамо Мн – Спартак 6 : 0
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости