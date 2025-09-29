Голышев вернулся к тренировкам с «Автомобилистом»

Нападающий Анатолий Голышев вернулся к тренировкам «Автомобилиста», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Отмечается, что 30-летний форвард будет тренироваться как в общей группе, так и индивидуально под надзором тренеров.

11 сентября президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о дисквалификации 30-летнего Голышева на два сезона из-за положительной допинг-пробы.

23 апреля стало известно, что форвард сдал положительный тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Как сообщал «СЭ», в пробе нападающего обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.

25 сентября было объявлено, что по итогам заседания РУСАДА нападающий отстранен на полгода, что позволит ему принимать участие в матчах за «Автомобилист» начиная с 17 октября.