Голышев сообщил, что слушания его дела в РУСАДА отложили до 25 сентября

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, что слушания его дела в РУСАДА отложены.

«К сожалению, сегодня слушания отложились. Вчера с утра я и мои юристы получили обвинения РУСАДА, где оно предлагает два года дисквалификации. Мы за сутки подготовили исчерпывающий ответ на обвинения, но неожиданно РУСАДА попросило отложить слушания для ознакомления с позицией. Комитет предложил провести слушания 25 сентября. Конечно, я разочарован, мы надеялись, что сегодня все закончится, но самое главное — результат. Надеюсь, что через две недели я смогу доказать свою невиновность. И не сомневаюсь в этом!» — написал Голышев в своем Telegram-канале.

11 сентября президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о дисквалификации Голышева на два сезона из-за положительной допинг-пробы.

23 апреля стало известно, что Голышев сдал положительный тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Как сообщал «СЭ», в пробе нападающего обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.