Голышев подписал новый контракт с "Автомобилистом"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев заключил новый контракт с клубом, информирует пресс-служба команды. Новое соглашение игрока рассчитано на четыре года. Детали сделки не разглашаются.

С 2012-го года форвард выступал за молодежную команду “Авто”. Всего в МХЛ он провел 84 матча, набрав 93 (37+56) очка. С 2013-го игрока начали привлекать к основной команде. В сезоне 2015/2016 он стал лучшим бомбардиром “Автомобилиста”. Всего в КХЛ Голышев сыграл 307 матчей, в которых набрал 167 (86+81) очков. В прошедшем сезоне он набрал 45 (21+24) очков в 63-х играх.

Голышев - участник матча звезд КХЛ в 2015 и 2016 годах. Он выступал за сборную России на Евротуре, становился обладателем Кубка Карьяла 2016 и победителем Шведских Игр 2017. Форвард также выступал за юниорские сборные России U17, U18, становился серебряным призером молодежного чемпионата мира – 2015, победителем "Турнира четырех наций".