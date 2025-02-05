Голышев поделился эмоциями после победы над «Куньлунем»
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился эмоциями после победы над «Куньлунем» (2:1 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Тяжелая игра. Против «Куньлуня» всегда тяжело играть. Еще роль сыграла разница во времени. У нас был довольно длинный день, и хорошо, что мы выиграли и дотерпели. Мы довольны, едем дальше.
— Вы забросили первую шайбу только в середине второго периода. Как так получилось?
— Такая игра. Скажем так, игра была «кость в кость», терпели и ждали момента. В принципе, были хорошие моменты в большинстве и у меня, но ничего страшного. Главное, что выиграли. Мы просто выходим и играем каждую игру. Не думаем о серии, главное — побеждать. Будем стараться продолжать ее.
— Вы следите за турнирной таблицей?
— Конечно, следим. Плотная таблица как на Западе, так и на Востоке. Каждый день что-то меняется, и это хорошо. Особо стараемся не думать о таблице, а больше о сопернике. Мы просто выходим, делаем свою работу и играем на победу, — заявил Голышев Legalbet.ru.
«Автомобилист» с 70 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Команда одержала 11 побед подряд, в том числе в матче с пекинским клубом.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
|5.02
|17:00
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Трактор – Металлург Мг
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