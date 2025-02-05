Голышев поделился эмоциями после победы над «Куньлунем»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился эмоциями после победы над «Куньлунем» (2:1 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Тяжелая игра. Против «Куньлуня» всегда тяжело играть. Еще роль сыграла разница во времени. У нас был довольно длинный день, и хорошо, что мы выиграли и дотерпели. Мы довольны, едем дальше.

— Вы забросили первую шайбу только в середине второго периода. Как так получилось?

— Такая игра. Скажем так, игра была «кость в кость», терпели и ждали момента. В принципе, были хорошие моменты в большинстве и у меня, но ничего страшного. Главное, что выиграли. Мы просто выходим и играем каждую игру. Не думаем о серии, главное — побеждать. Будем стараться продолжать ее.

— Вы следите за турнирной таблицей?

— Конечно, следим. Плотная таблица как на Западе, так и на Востоке. Каждый день что-то меняется, и это хорошо. Особо стараемся не думать о таблице, а больше о сопернике. Мы просто выходим, делаем свою работу и играем на победу, — заявил Голышев Legalbet.ru.

«Автомобилист» с 70 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Команда одержала 11 побед подряд, в том числе в матче с пекинским клубом.