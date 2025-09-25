Голышев намекнул на окончание дисквалификации в октябре

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев намекнул на дату возможного возвращения после дисквалификации.

«В октябре увидимся...» — написал хоккеист в своем Telegram-канале.

11 сентября президент КХЛ Алексей Морозов сообщил о дисквалификации 30-летнего форварда на два сезона из-за положительной допинг-пробы.

23 апреля стало известно, что Голышев сдал положительный тест на допинг после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ-2024/25. Как сообщал «СЭ», в пробе нападающего обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.