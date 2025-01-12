Голкипер «Витязя» Дорожко отправился на медобследование после матча с «Северсталью»

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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал о повреждении голкипера подмосковной команды Максима Дорожко.

26-летнего вратаря заменили во втором периоде матча с «Северсталью» (1:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Характер повреждения Дорожко пока неизвестен. Он отправился на медобследование», — цитирует Десяткова ТАСС.

В текущем сезоне Дорожко провел 33 матча за «Витязь», отразив 92,24 процента бросков по своим воротам.