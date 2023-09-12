Голкипер «Трактора» Мыльников рассказал, как его партнер из-за суеверия отказался возвращаться в раздевалку

Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников рассказал о традициях, которых придерживаются некоторые хоккеисты.

«Я видел много всего: клюшки в мусорке, кто-то забирает их в отель, кто-то с ними в туалет ходит, кто-то запрещает их трогать. У нас был один случай в команде. Игрок ушел на тренировку, а нам сказали, что будет просмотр видео в раздевалке. Он сказал: «Как это? Я вышел на лед, обратно не пойду». В итоге ему пришлось идти спиной через заливочную площадку и через улицу, чтобы вернуться в раздевалку», — приводит слова Мыльникова Metaratings.ru.

«Трактор» набрал 5 очков и занимает пятое место в турнирной таблице «Востока».