Голкипер «Трактора» Мыльников рассказал, как его партнер из-за суеверия отказался возвращаться в раздевалку
Голкипер «Трактора» Сергей Мыльников рассказал о традициях, которых придерживаются некоторые хоккеисты.
«Я видел много всего: клюшки в мусорке, кто-то забирает их в отель, кто-то с ними в туалет ходит, кто-то запрещает их трогать. У нас был один случай в команде. Игрок ушел на тренировку, а нам сказали, что будет просмотр видео в раздевалке. Он сказал: «Как это? Я вышел на лед, обратно не пойду». В итоге ему пришлось идти спиной через заливочную площадку и через улицу, чтобы вернуться в раздевалку», — приводит слова Мыльникова Metaratings.ru.
«Трактор» набрал 5 очков и занимает пятое место в турнирной таблице «Востока».
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|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|4
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|9
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|10
|Локомотив
|4
|2
|2
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|5
|2
|3
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|11
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|12
|Лада
|4
|1
|3
|2
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|12.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|12.09
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|12.09
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|12.09
|19:00
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -
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