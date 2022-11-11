Проскуряков — о возвращении в «Трактор»: «Расценил его как один из последних шансов»
Голкипер «Трактора» Илья Проскуряков оценил свою игру в нынешнем сезоне КХЛ.
— Ваши результаты в «Тракторе» — это неожиданность даже для вас лично?
— Моя карьера перевернулась. В конце мая подписал контракт с воронежским «Бураном», а сейчас я здесь. Конечно, это неожиданно.
— Предложение из «Трактора» было шансом?
— Да, я расценил его как один из последних шансов. Мне уже не 20 лет, и я понял, что такой возможностью надо пользоваться.
— И были готовы к игре за «Челмет» в ВХЛ?
— Нет. Сначала у меня был просмотровый контракт, а потом состоялся разговор с руководством на счет того, что в «Челмете» нужно наигрывать молодежь. Там мне было нечего делать.
— Неслучайно то, что карьера перевернулась именно в Челябинске? Вы уже отмечали, что «Трактор» — особенный клуб для вас.
— Конечно, Челябинск — мой дом. Я здесь живу, здесь мои друзья и родственники. Если бы такой рискованный вариант с просмотровым контрактом был в другом городе, все могло сложиться по-другому. Но так как это был «Трактор», то я решил рискнуть.
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