Канадский вратарь «Трактора»: «Овечкин — отличный человек, к нему не было ни одного вопроса»

Голкипер Зак Фукале, в межсезонье подписавший контракт с челябинским клубом, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о выступлении с Александром Овечкиным за «Вашингтон».

— Не могу не спросить про Александра Овечкина.

— В «Кэпиталз» я провел не так уж много времени. Меня иногда поднимали в НХЛ на неделю или всего на три дня. Но когда я оказывался в «Вашингтоне» даже на короткое время, Ови устанавливал какой-нибудь рекорд или превосходил какое-нибудь старое достижение. Поэтому можно сказать, что мне часто везло оказаться рядом (смеется). Овечкин год за годом продолжает играть на высочайшем уровне, вдохновляя тем самым многих людей в хоккейном мире. Он — отличный человек, к которому у меня не было ни одного вопроса. Тренироваться с ним интересно и здорово.

— Все помнят, как он праздновал Кубок Стэнли, купаясь в фонтане. Вы недавно выиграли титул в АХЛ с «Херши». Устроили что-нибудь похожее?

— Были бы в Херши такие фонтаны, я бы вместе со всей командой отпраздновал победу, как Овечкин (смеется). Но это небольшой город, фонтанов там нет. Хотя повеселились мы тоже неплохо. Невероятный сезон, незабываемые эмоции, огромный опыт и победа в овертайме седьмого матча в финале — лучшего и не придумаешь.

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