Вратарь Фукале: «Приятно слышать, что меня рекомендовал в «Трактор» Кузнецов»
Голкипер Зак Фукале, в межсезонье подписавший контракт с челябинским клубом, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о приятельских отношениях с Евгением Кузнецовым.
— Кузнецов, когда заезжал этим летом в клуб, отрекомендовал вас как хорошего вратаря и отличного человека.
— Приятно слышать. Когда меня поднимали в «Вашингтон», то я работал изо всех сил, чтобы остаться в команде как можно дольше. С Евгением всегда было интересно заниматься во время тренировок. Он любит поиграться и поболтать — совсем как я. В «Кэпиталз» мне не удалось провести много времени, но с Кузнецовым мы успели сдружиться. Надеюсь, что делом в «Тракторе» смогу подтвердить все хорошее, сказанное им в отношении меня.
— С другими русскими игроками в НХЛ близко общались?
— С Никитой Щербаком вместе играли в системе «Монреаля». Он же был в «Тракторе», пусть и недолго. Мы с ним об этом тоже говорили. Еще в лиге Квебека поиграл в «Ремпартс» с Владимиром Ткачевым. Их же двое с такими именем и фамилией в КХЛ?
— Да, и второй выступает в «Тракторе».
— Было бы неплохо увидеться с первым (смеется).
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